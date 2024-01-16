Cara Vana Coffee Shop
COFFEE
COFFEE
COFFEE SPECIALTY DRINKS
TEA
HOT TEAS
ICED TEAS
TEA SPECIALTY DRINK
FOOD
FOOD
- ACAI BOWL$11.00
- BAGEL CREAM CHEESE$6.00
- BAGEL EGG HAM$10.00
- BF BURRITO$13.00
- BF PLATE$15.00
- BF SANDWICH$12.00
- CEASAR SALAD$12.00
- CHICKEN CHIPOTLE SANDWICH$15.00
- CROISSANT SANDWICH$10.00
- EGG AVO TOAST$12.00
- EGG WHITES$4.50
- FRIJOLES AVO TOAST$11.50
- FRUIT BOWL$8.00
- GREEN BURRITO$13.00
- GRILLED CHEESE & TOMATO SOUP$15.00
- HAM AND CHEESE CROISSANT$8.00
- House waffle$10.99
- Omelette$13.00
- OVERNIGHT OATS$7.00
- PORTOBELLO SANDWICH$13.00
- PORTOBELLO WRAP$13.00
- PROSCIUTTO SANDWICH$13.00
- SMOOTHIE$8.00
- SOYRIZO TACOS$13.00
- TUNA SANDWICH$12.00
- TUNA WRAP$12.00
FOOD SIDES
RETAIL
CARAXVANA MERCH
ART OF TEA
Cara Vana Coffee Shop Location and Hours
(818) 856-7355
Closed • Opens Saturday at 7AM